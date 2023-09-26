拜登召開太平洋島國峰會　承諾提供新援助

美國總統拜登自周一（25日）起召開美國與太平洋島國領導人論壇峰會，拜登在聲明中宣布，美國正式承認太平洋地區的庫克群島和紐埃島為主權和獨立國家，並將與兩國建立外交關係。為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將聯合盟友把尖端海域感知技術引進至區域。

繼去年9月首場峰會，拜登周一在國務卿布林肯、國安顧問沙利文陪同下，為第2屆太平洋島國峰會揭開序幕。拜登指，美國與庫克群島的合作歷史悠久，可以追溯到二戰時期，當時美國軍方在庫克群島的一個環礁上修建了機場跑道。拜登稱︰「在我們努力應對兩國人民生活的最重要挑戰之際，今天的聲明將使我們能夠擴大這一持久夥伴關係的範圍。」

拜登指出，美國如今正式承認這兩個太平洋島國的主權和獨立，將有助於推進印太地區的自由和開放。這次的峰會將重點集中在氣候變化、經濟增長、可持續發展、公共衛生和打擊非法捕魚等優先事項上。

拜登宣布增加對太平洋島國的援助，會要求國會批准撥款新一筆2億美元（約15.6億港元）援助，協助區內島國應對氣候變化、自然災害等威脅，當中4,000萬美元（約3.1億港元）用於發展基建，但拜登一時口誤，將4,000萬美元講成400億美元。