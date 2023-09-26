【東方日報世界視線】朝俄合作創歷史　東北亞形勢速變

金正恩出訪俄羅斯，與普京的會面，應是朝俄全面合作的開始。表面上只是軍事合作，先是俄羅斯從北韓購買軍火，補充烏克蘭戰爭所需。美國從南韓購買軍火，俄羅斯從北韓購買，分庭抗禮，但北韓的供應和生產能力應大於南韓。有北韓的支持，俄羅斯不虞戰場上供應不足。俄羅斯對烏克蘭及北約的優勢會加強。不過俄羅斯的計劃可不只於烏克蘭戰爭，相信俄會向北韓提供導彈、潛艇及其他先進武器技術，目的是扶助北韓建立可對美國在東北亞，以至美國本土的襲擊。

北韓已有核武作阻嚇美國，把核武戰本土化和擴大導彈的進攻能力，美國在東北亞的日韓駐軍與基地便大受威脅，美軍反成北韓攻擊對象。俄的技術援助增強北韓的強勢與主動力。相對而言，即使美國改變一貫政策，協助日本重建軍力，日本內外會有眾多反對，日本已去工業化的工業結構轉回國防工業導向並不容易，與北韓吸納俄羅斯技術的作用與效果，不可同日而語。有了俄的技術支援，北韓的軍力、戰鬥力當可推翻東北亞的軍事均衡。把日韓由美國進攻中朝俄的跳板，轉為不易防衞的脆弱防線。俄羅斯下這一着，影響深遠，且有助南韓內要求統一的政治勢力。

俄羅斯與北韓的合作，更關鍵的是經濟方面的全面協作。北韓的勞動力、重工業與俄遠東地區的能源、礦產和農林配合。中國對俄遠東地區的開發合作，長期只有協議，沒有成果。中國只是進口能源和借助海參崴的港口、泛西伯利亞鐵路等作過境中轉。一方面可能是東北發展乏力，中國自顧不暇。另方面，中俄之間仍有眾多政治顧慮未真誠合作。

相反地，北韓與俄羅斯似無中俄的隔閡，金正恩政權不走中國式的改革開放，但政策轉型的力度強，一旦決定與俄羅斯經濟合作，可能會雷厲風行。事實上，俄羅斯若大量供應石油天然氣，北韓的工農業可以有極大的發展，如德國依靠俄羅斯廉價天然氣在過去20年的經濟發展，北韓亦可以借助軍事合作的緊密關係，開展以俄石油天然氣來加快工業化，推動經濟結構的轉型提升，對北韓來說會是歷史發展契機。

金正恩亦寫信習近平要求合作，中國會怎樣反應呢？是中朝俄三國聯合，鞏固東北亞抗美之力？

研究所所長 陳文鴻