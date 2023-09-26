吉域機場員工集體缺勤　一周取消過百航班

英國吉域機場周一（25日）宣布，由於大批空中交通管制人員生病缺勤，需在未來一周取消合計164班航班，涉及數千名乘客。實際受影響航班定於周二（26日）公布，預計易捷航空航班受影響最嚴重。該公司將盡快通知相關乘客，安排重新預訂或退款。

吉域機場周一起限制每天升降航班數量為800架次，直至下周日（10月1日）。取消航班數量佔同期出發航班3％。最受影響是周五（29日），當天原定有865班航班起飛，而周二和周六（30日）應不受影響。機場行政總裁溫蓋特（Stewart Wingate）形容決定艱難，但此舉能減少航班即日取消造成混亂，並讓更多旅客提早重新訂票。

機場空中交通管制服務承包商英國國家航空交通服務有限公司（Nats）解釋，由於約30%在吉域機場工作的員工，因感染新冠疫情等各種醫療原因無法上班，使公司無法管理原計劃航班數量。Nats補充，正以最快速度培訓和招聘員工，但培訓一名空中交通管制員需時至少9個月。

易捷航空航班佔吉域機場航班總數近一半，英國航空和瑞安航空航班預計也受較大影響。易捷航空行政總裁倫德格倫（Johan Lundgren）指吉域機場臨時限制航班令人遺憾，但認為機場決定正確。他呼籲機場和Nats制定長期計劃，以提高空中交通管制適應能力，並呼籲對Nats更廣泛審查，確保未來服務穩健。