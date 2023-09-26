美國彈藥裝備遲交付　台軍F16V戰機淪擺設

台灣立法院預算中心日前發表報告，指採購的美國彈藥等裝備籌獲進度不如預期，致F16A/B戰機性能提升計劃延後至2026年度完成。換言之，F16A/B雖已升級改裝為F16V，但缺乏武器裝備，無法發揮全部戰力。

台灣空軍指出，DRFM電子戰吊艙、MTC任務訓練中心、BUR57複式炸彈架、AGM154C聯合防區外武器及自動防撞地系統5項武器裝備，由於美軍立場、仍在生產、軟件研發延期、軟件驗證及整合安裝等多重原因，導致交貨日期延宕。空軍官員強調，現役140架F16A/B升級進度理想，僅剩6架未交，年底可全部完成，只有彈藥部分延後。台灣國防部發言人孫立方周一（25日）表示，F16A/B將於年底前完成機隊換裝，後續將依照期程管制武器裝備採購等事宜。

F16A/B升級計劃名為「鳳展專案」，由美國洛歇馬丁公司及台灣漢翔公司負責，於2012年開始，原定本年年底完成。台灣其後決定增購DRFM電子戰吊艙、AGM154C聯合防區外武器及自動防撞地系統等裝備，令計劃總經費由1,100億元（新台幣，下同‧約281億港元）增至1,402億元（約358億港元）。