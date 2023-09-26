柯文哲下周訪美　將拜會科技公司了解AI行業

台灣民眾黨總統參選人柯文哲將於下周日（10月1日）開展為期5天的訪美行程，期間到加州三藩市、洛杉磯拜會科技和能源公司、智庫。民眾黨周一（9月25日）表示，柯文哲此行希望了解人工智能（AI）產業趨勢和國際脈動，引領台灣新經濟。

這次是柯文哲繼今年4月後，第二度訪問美國，他將於下周日從台北前往三藩市，同晚出席三藩市台北姊妹市委員會歡迎餐會、醫療科技投資座談；下周一（10月2日）拜訪教育科技公司、智庫，並與台灣留學生會面；下周二（10月3日）參觀能源科技公司和電動車科技公司；下周三（10月4日）到洛杉磯參訪企業、參與南加州選哲之友會成立大會；下周四（10月5日）返台。

民眾黨指出，根據麥肯錫全球研究所近期分析來自聯合國、世界銀行和世界經濟論壇的經濟數據，AI產業到2030年有潛力為全球添加16%經濟產值，屆時至少有70%公司可能採用至少一種AI技術，柯文哲此行將瞄準相關產業。民眾黨立委賴香伶稱，柯文哲此行有兩個重點，分別是加強和平訊息，提升產業競爭力。