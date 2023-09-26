亞美尼亞怨安全沒保障　俄羅斯斥犯嚴重錯誤

亞美尼亞總理帕辛因周日（24日）批評，集體安全條約組織及亞美尼亞-俄羅斯戰略關係，不足以保護亞美尼亞國家安全。俄羅斯外交部周一（25日）斥亞美尼亞犯下嚴重錯誤，有意破壞與俄方的聯繫並使本國成為西方地緣政治遊戲的人質。

阿塞拜疆日前透過迅速的軍事行動，控制主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫地區。帕辛因表示，亞美尼亞多年來一直依賴的安全體系及盟友，暴露亞美尼亞的弱點及破壞本國獨立。他質疑俄軍駐納卡維和部隊的目標及動機，並強調納卡局勢升級與納卡亞族人面對的危險，與亞美尼亞無關。俄羅斯外交部回應指，帕辛因對俄羅斯直接或間接的攻擊，表明亞美尼亞破壞兩國關係的進程受到西方有系統地驅使。

聲明譴責帕辛因沒有遵守俄羅斯斡旋的協議，而是轉向西方並承認阿塞拜疆對納卡地區的主權。上述行為嚴重影響俄方協助達成的協議，以及作為協議一部分、派駐納卡的俄軍維和人員。亞美尼亞已浪費寶貴時間，本來可以用作推動和平條約談判、劃分邊界及暢通區域溝通渠道，它們將共同為亞美尼亞創造額外的安全保障。