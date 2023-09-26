美核導彈潛艇艦長　軍方罕有解除職務

美國海軍周一（25日）宣布，解除戰略核潛艇亞拉巴馬號（USS Alabama）其中一位艦長的職務，理由是對其指揮能力「失去信心」。這是今年至少第8位被革職的海軍指揮官，更是近年首位被公開解除指揮權的核導彈潛艇艦長。美國海軍研究所新聞網引述海軍官員指，今次解除的原因與擔憂當事人的表現有關。

美國海軍表示，第9潛艇大隊指揮官蒂爾布魯克（Nicholas Tilbrook）海軍少將，解除亞拉巴馬號藍色船員編組艦長萊爾（Michael Lyle）海軍中校的指揮權，第17潛艇中隊副指揮官阿巴克爾（Larry Arbuckle）海軍中校成為亞拉巴馬號藍色船員編組臨時艦長。聲明未有解釋對萊爾失去信心的原因，僅指海軍指揮官需要在個人行為及專業行為保持很高的標準，預期他們在責任、可靠、領導三大方面維持最高的標準，當他們「無法達到這些標準，海軍追究他們的責任」。

亞拉巴馬號以華盛頓州基策普－班戈海軍基地為母港，太平洋艦隊潛艇部隊向美國傳媒確認，萊爾被解除指揮權與不當行為無關。根據第9潛艇大隊去年8月19日發出的新聞稿，當天成為亞拉巴馬號藍色船員編組第18任艦長的萊爾表示，「我期待與全體船員合作，執行軍隊最重要的任務」。資料顯示，萊爾2002年在范德堡大學畢業，兩年後加入海軍，先後在攻擊核潛艇休斯敦號及水牛城號服役，2017年加入戰略核潛艇部隊成為路易斯安那號副艦長；去年開始指揮亞拉巴馬號藍色船員編組。

戰略核潛艇是美國海陸空核三位一體打擊力量其中一環，由14艘俄亥俄級組成，每艘最多搭載20枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈；每枚導彈平均裝載4枚或5枚核彈頭，總數約90枚。戰略核潛艇船員分為藍色及金色兩個編組，輪流在指定海域執行戰略威懾巡航77天，準備隨時接收命令發射核導彈，此舉把戰略核潛艇的戰略可用性最大化。根據美國原子科學家公報，任何時候有4艘或5艘美國戰略核潛艇執行任務。