冬季加強動物檢疫　預防禽流感和非洲豬瘟

南韓農業部周二（26日）表示，將進行為期5個月的特別消毒期，以在冬季針對動物疾病採取更強力的抗病毒措施。

南韓政府由下月至明年2月期間將加強對野生動物和當地養殖場的監測，對高致病性禽流感、非洲豬瘟和口蹄疫等疾病採取更嚴格的消毒檢疫措施。

當局表示，今年首8個月，候鳥確診的禽流感病例數年增14.7%，達3,364例。隨着未來數月有更多鳥類入韓，政府將在全國主要棲息地加強禽流感病毒檢測，並指定24個高風險地區和約700個養殖場加強消毒工作，動員民間機構深入、迅速進行檢驗，及早發現禽流感疫情。預防口蹄疫的爆發同樣是重點，該國在5月期間確認了4年多來首例口蹄疫病例，並在幾周內新增10例。

而應對非洲豬瘟的持續蔓延，該部稱將繼續加強捕殺野豬和尋找受影響動物的行動，安裝更多圍欄以阻止野豬遷徙。最新的病例出現在周一（25日），與北韓接壤的華川郡一個飼養場有4頭豬染疫。當局正在撲殺其餘1,600頭豬並進行消毒，同時從周二上午12時開始在鄰近的江原道和京畿道地區發布48小時停業令。政府將擴大疫苗接種活動和抗體檢測，加強當地農場和相關設施的檢疫措施。