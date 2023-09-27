歐盟向納卡地區　提供500萬歐元人道主義援助

在納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區局勢升級之際，歐盟周二（26日）宣布提供500萬歐元（約4,130萬港元）援助，用於滿足當地日益增長的人道主義需求。

歐盟委員會當日在一份聲明稱，受武裝衝突影響，目前納卡地區已有約1.35萬名民眾逃往亞美尼亞；與此同時，當地糧食供應嚴重短缺，電力和飲用水供應不足。為此歐盟決定按照人道、中立、公正和獨立原則，通過人道合作夥伴向納卡地區提供資金援助，援助對象主要為納卡地區逃往亞美尼亞的民眾和當地弱勢群體。

歐盟將通過亞美尼亞人道合作夥伴，向納卡地區逃往亞美尼亞的民眾提供現金、應急住所、食品、生計等援助，預計將惠及約2.5萬人；將通過紅十字國際委員會，向納卡地區弱勢群體提供食品、衛生、應急住所、後勤等援助，預計將惠及約6萬人。

歐盟委員會負責危機管理的委員萊納爾契奇在聲明中稱，隨著冬季即將到來，納卡地區逃往亞美尼亞的民眾將面臨更多挑戰，為此歐盟正在加大人道主義援助力度，緊急支援納卡地區逃往亞美尼亞的民眾和當地弱勢群體。