虐待性侵42狗致39隻亡　鱷魚專家認60罪還押候判

英國一名現居澳洲北領地達爾文的鱷魚專家，被指控虐待及性侵42隻狗，並導致其中39隻狗死亡，同時被指管有和傳播兒童受性剝削的影音材料。他周一（25日）於北領地最高法院承認60項控罪，目前還押候判，法官需待12月13日收到量刑意見後再判刑。

檢方指，52歲的布里頓（Adam Robert Corden Britton）早於2014年便展現出性虐待犬隻的興趣，當時曾性侵其飼養的兩隻瑞士牧羊犬。2020年11月17日至2021年4月22日期間，他經常在網上尋找因旅行或工作原因而被迫放棄寵物的狗主，先後獲得42隻不同品種和年齡的犬隻，並虐待和性侵牠們。為隱瞞惡行，他還向前狗主傳送舊照片，讓對方誤以為狗狗在新家生活得輕鬆快樂。

布里頓特地在距離達爾文約半小時車程的地方設立了「酷刑室」，錄下虐待犬隻的過程，並在通訊應用程式Telegram與其他用戶討論獸交、虐待動物及處理狗屍體的方法，警方最終循線逮捕他。法官形容案件中所描述布里頓的行為荒誕且殘忍，宣讀其罪行前要求旁聽席、警員及媒體離開法庭，稱：「據我的評估，這有可能引起精神打擊。」