涉非法壟斷　電商巨頭亞馬遜捱告

美國聯邦貿易委員會（FTC）聯同17個州的總檢察長周二（26日）對美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）提起訴訟，指控公司非法壟斷，因此對商品定價過高，並以掠奪性的協議綁定商戶，亞馬遜否認指控。

訴訟指，亞馬遜規定若賣家產品售價低於其他平台，亞馬遜便對其採取反折扣措施，這是越線行為。另外，商家如果想讓貨物出現在亞馬遜的付費會員服務Prime，只能付錢給亞馬遜的物流服務，他們同時被迫購買超出必要的額外服務，包括廣告套餐。FTC主席莉娜‧汗（Lina Khan）指摘亞馬遜透過強迫商家加入物流和廣告套餐服務，賣家如今每賺到2美元（約15.6港元），就被亞馬遜抽走1美元（約7.8港元）。被問到FTC是否將試圖拆分亞馬遜時，莉娜‧汗避免直接回答，只稱現階段焦點更多是在法律責任。

亞馬遜發聲明指，FTC的焦點極端性地偏離了保護消費者與競爭的使命，公司的政策幫助促進整個零售業的競爭與創新，也為公司顧客帶來更多選擇、更低價格和更快遞送速度，並為在平台賣貨的許多商家帶來更大機會。