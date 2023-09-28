闖北韓美兵過境中國交還美方　沙利文感謝瑞典及中國協助

今年7月從兩韓共同警備區南韓一側越界到北韓的美軍士兵特拉維斯．金，周三（27日）被北韓驅逐出境，美方同日亦證實特拉維斯．金在中國移交給美方。白宮國家安全顧問沙利文在一份聲明中表示，美國官員已確保特拉維斯·金離開北韓返美，他感謝瑞典作為美國在北韓的委託保護國所發揮的外交作用，以及中國政府為便利特拉維斯·金過境提供的協助。

美媒引述美國員透露，駐北韓的瑞典官員將特拉維斯·金帶到中國邊境交給美方人員，美國駐華大使伯恩斯、瑞典駐華大使以及至少一名美國國防部人員亦在場。他在返回美國前被送到南韓一個美軍基地。抵美後會送到位於德州的布魯克軍事醫療中心，該中心有一個幫助曾被扣留的美國人回復正常生活的國防部計劃在運作。美國官員強調，美方在確保特拉維斯·金獲釋的過程中沒有向北韓讓步。

美國官員表示，他們並不清楚北韓決定驅逐特拉維斯·金的確切原因，但懷疑北韓認為特拉維斯·金只是一名低階軍人，在影響力或獲取資訊方面沒有真正的價值，並可能認為留着他比釋放他更為麻煩。

特拉維斯·金的母親蓋茨（Claudine Gates）透過發言人表示，她「永遠感激」美國軍方及其所有跨部門合作夥伴在今次事件中所做的出色工作；她又表示，家人們為保障私隱，在可見的未來都不打算接受任何訪問。