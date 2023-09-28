民主黨參議員夫婦涉受賄不認罪　獲准保釋

美國新澤西州聯邦參議員梅嫩德斯及妻子涉嫌受賄，暗中為3名商人和埃及政府謀求利益，上周遭聯邦大陪審團起訴。梅嫩德斯夫婦周三（27日）在紐約曼哈頓聯邦法院提堂，他們否認控罪，獲准保釋，離開法庭時沒有向記者發言。

69歲的梅嫩德斯獲准以10萬美元（約78萬港元）保釋，需交出個人護照，但可保留公務護照，且可為履行參議員公務外遊；其56歲妻子納丁的保釋金則為25萬美元（約195萬港元），外遊亦受限制。他們兩人被控串謀貪污、企圖及串謀干犯誠實服務電匯欺詐，以及以官方權利為幌子串謀敲詐勒索。梅嫩德斯目前為止拒絕辭任參議員，只同意暫時卸下參議院外交事務委員會主席一職。

根據起訴書，梅嫩德斯及妻子納丁涉嫌於2018至22年間，收受價值數十萬美元的現金、金條、豪華汽車及支付房屋抵押貸款等賄賂，以換取利用他在外交事務中的影響力暗中協助埃及政府在內的利益方。調查人員搜查梅嫩德斯夫婦的寓所，發現藏在衣服和衣櫃中近50萬美元（約390萬港元）現金及價值10萬美元（約78萬港元）的金條，部分金條及現金事後沒收。與梅嫩德斯夫婦一同受到起訴的還有3名新澤西州商人。