眾議院揭發收中國電匯　亨特一方辯稱為借貸

美國總統拜登之子亨特涉嫌貪腐，眾議院監督委員會周二（26日）稱取得新證據，顯示亨特曾接收來自中國的電匯，並以父親名下物業收款，是委員會首次發現亨特直接收受款項的證據。亨特代表律師洛厄爾（Abbe Lowell）反駁指，款項只是借貸。消息稱，委員會計劃向亨特和拜登之弟詹姆斯發出傳票，要求提供個人和商業紀錄。

知情人士指，共和黨領導的眾議院監督委員會周一（25日）首次向銀行發傳票查詢亨特的電匯紀錄。委員會主席科默（James Comer）表示，亨特分別於2019年7月26日收到來自一名中國人的1萬美元（約7.8萬港元）電匯，同年8月2日再收到來自兩名中國人的25萬美元（約195萬港元）電匯，收款地址為拜登名下位於特拉華州威爾明頓的物業。

洛厄爾發聲明稱，實情是亨特在2017年對渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司（Bohai Harvest Rosemont Partners）大量投資，並於2019用股權抵押借貸。威爾明頓是亨特當時唯一永久地址，因此用於收款。白宮發言人薩姆斯指摘極端眾議院共和黨人的陰謀論，無證據表明拜登行為不當。