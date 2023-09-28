美議員：中國人湧入俄克拉荷馬州買地種大麻

美國參議院農業委員會周三（27日）就外國對美國農業用地投資舉行聽證會，俄克拉荷馬州的共和黨籍參議員蘭克福德（James Lankford）表示除了國家安全問題外，中國等國家的人在該州大舉買地種大麻，造成犯罪問題。

蘭克福德說，俄克拉荷馬州於2018年通過一項在美國各州相對比較寬鬆的醫用大麻法案，幾天之內，中國等國家的人聞風到該州購買農田種大麻。2018年至今則已有7,000個獲得許可的大麻種植者，有數千個是非法經營的，尚未完成完整許可程序。俄克拉荷馬州麻醉品管制局指，約75%實際上是由中國人擁有的設施，有中國犯罪組織正與墨西哥販毒集團合作，在美國全國範圍內的分銷大麻，他們正把俄克拉荷馬州作為分銷中心。

蘭克福德說，當地執法部門有時攔截到的人不會說英語，而是說普通話，非法種大麻亦導致大量人口販運和性販運，以俄克拉荷馬州的不同農場工作。此外，有非法越境的中國籍人士，最終也是到大麻種植園工作，還在不同的農場之間遷移，被捕後甚至不知道自己在哪個城鎮或州份。