英媒：烏克蘭促西方射導彈　毀伊朗無人機工廠

英國《衞報》周三（27日）報道，烏克蘭上月要求提供援助的西方國家，發射遠程導彈打擊伊朗、敍利亞及俄羅斯境內的無人機工廠。烏克蘭更提出如果獲得武器，將自行採取行動。

《衞報》披露烏克蘭給予七大工業國集團（G7）的47頁報告，聲稱俄軍使用的自殺式無人機由伊朗製造商在伊朗和敍利亞製造，並含有西方製零件。見證者131及見證者136無人機，分別含有51個及57個西方製零件，零件供應商來自制裁俄羅斯的國家，包括美國、瑞士、荷蘭、德國、加拿大、日本及波蘭。報告建議發射導彈，打擊伊朗和敍利亞的無人機生產工廠，以及俄羅斯境內一個可能生產基地。報告更指出，如果盟友提供必要破壞手段，烏克蘭國防軍可能執行上述行動。俄羅斯一直否認使用伊朗製無人機，堅稱類似無人機是自行研發及製造。

此外，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫日前接受西班牙《阿貝賽報》專訪，承認導彈組裝地點被俄軍擊中，因此把部分導彈生產工序轉移海外。他承諾，烏克蘭不會用美國提供的陸軍戰術導彈系統攻擊俄羅斯境內設施，但有關限制不適用於烏克蘭製造武器。