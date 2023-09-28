傳中國高管空降　接掌TikTok在美業務

美國《華爾街日報》周三（27日）報道，抖音中國母公司字節跳動多名高層管理人員，今年從北京調任抖音國際版TikTok美國公司。美國政府一直憂慮中國政府向TikTok施壓，以獲取美國用戶數據，TikTok發言人強調公司戰略由員工負責，母公司不參與其中。

報道指，來自字節跳動的高管負責TikTok廣告業務、人力資源、貨幣化、業務營銷，以及與廣告和電商計劃相關產品，有高管從北京帶團隊入職。知情TikTok員工稱，字節跳動開始更多參與公司問題。部分美國員工向高管表達不滿，憂慮調任顯示中國字節跳動在TikTok營運上，影響力較公開披露更大。

字節跳動一個大型辦公區近期在加州聖何塞啟用，有TikTok員工形容，美國憂慮中國字節跳動擁有TikTok，字節跳動遂直接搬到美國。知情人士指，TikTok聖何塞員工最近更被要求每天工作12小時，對照中國員工採用較長工時。但TikTok發言人否認該說法，稱並非公司政策。另有員工指，中文已成為部分美國團隊默認語言，令他們開會時很吃力。