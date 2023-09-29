4天上課周趨普及　憂影響學童成績　家長為湊仔閉翳

美國各地近年愈來愈多學校實施4天上課周，其中大部分是在西部地區和農村。有學校稱4天制能節省成本，並可增加招聘教師的優勢；但也有人指未能顧及所有家庭的需要，並質疑對本已因疫情錯失學習機會的學生不利。

美媒周二（26日）報道，丹佛北部的27J區在幾次試圖加稅來提高教師薪資失敗後，於2018年轉為4天上課周。雖然由於其周邊地區提供的薪資更高，教師流動性亦隨之增加，但該學區總監皮雅斯（Will Pierce）表示，學區自己調查顯示近80%的家長和85%的教師支持新時間表，因為他們更看重多一天假期帶來的生活質量。4天上課周之下，教師退休人數下降，同時應聘人數上升。

然而，對於子女尚年幼的父母來說，額外的假期的安排託兒服務會帶來困難和經濟負擔。即使調查顯示家長大體上表示贊成4天上課，但年幼孩子家長的支持度卻在下降。在堪薩斯州，一個兒童一天的託兒費用為30美元（約234港元），而且並非每所學校都提供。由於許多家長調整工作安排或讓家人幫忙，導致某些日託服務因使用率低而終止，年幼或殘障孩子的父母因此對新學制表示擔憂。

俄勒岡州立大學經濟學副教授湯普森（Paul Thompson）表示，美國13,000多個學區中，現時有近900區為4天制，2019年時僅有662區，1999年更只有約100區；而他指出，尚未清楚4天制對學生學業的影響。雖有研究表明，即使延長其他4天的上課時間來彌補課時，也未有影響考試成績，不過智庫蘭德公司卻發現，4天制的造成的成績差異在初時難以察覺，但日積月累下來便變得明顯。為中小學及幼稚園學生做學術評估的組織西北評估協會（NWEA）最近的研究也發現，學生們未能重拾在疫情期間失去的學術基礎，專家因此擔憂課時減少對受疫情影響的學生是雪上加霜。