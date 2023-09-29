斯托爾滕貝格突訪基輔　澤連斯基要求更多防空系統

北約秘書長斯托爾滕貝格周四（28日）突訪烏克蘭首都基輔，與烏總統澤連斯基會面，討論烏克蘭的戰況。期間澤連斯基向北約要求提供更多防空系統，應對俄羅斯的空襲。

在聯合記者會上，澤連斯基強調烏克蘭需要加強防空，指出俄軍僅在前一天晚上就使用了40多架伊朗製的見證者無人機襲擊烏克蘭。他說：「幾乎每天晚上都是如此。（空襲）針對烏克蘭人民、我們的城市、港口，它們對全球糧食安全很重要。如此激烈攻勢下，我們需要相應地增加對俄羅斯的壓力，也需相應地增強我們的空防。」

斯托爾滕貝格回應時說，自己「不斷敦促」北約成員國向烏克蘭提供更多支援，並加快軍備交付速度，尤其是防空系統。他又宣布，北約現已與軍火公司簽訂了價值24億歐元（億港元）的彈藥總體框架合同，其中包括10億歐元的確定訂單。他表示，此類合約可使北約成員國補充援烏消耗的庫存，同時繼續向烏克蘭提供彈藥。

斯托爾滕貝格又稱，烏軍在反攻行動中正逐漸取得進展，並指北約會堅定不移支持烏克蘭，烏克蘭也比以往任何時候都更接近成為北約成員國。澤連斯基就說，烏克蘭加入北約只是時間問題。