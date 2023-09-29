幫派暴力猖獗　首相召軍方協助應對

瑞典幫派暴力事件近期愈見猖獗，幾乎每天都會發生槍擊和放炸彈事件，首相克里斯特森周四（28日）表示，他已召集軍方領導人，討論軍隊如何幫助警方應對這場前所未有的犯罪浪潮。

克里斯特森表示，他將於周五（29日）會見多個武裝部隊的最高指揮官和國家警察總長，探討「武裝部隊如何幫助警方打擊犯罪幫派」。報道指，讓軍隊參與打擊犯罪，對瑞典來說是一個極不尋常的舉措，目前尚未清楚軍方如何參與其中，但先前的提議主要集中在士兵接手警察的保護職責，以讓警方騰出更多資源打擊犯罪。

瑞典多年來一直在努力解決幫派暴力問題，但今年9月槍擊和炸彈案卻異常激增。早前有3人一夜之間分別遇襲身亡，案件都疑與犯罪幫派有關，這些幫派經常招募弱勢移民社區的青少年來犯案。上述案件中的其中一名受害者是一名廿多歲的女性，她在烏普薩拉市的一場爆炸中喪生。瑞典媒體指她很可能不是這次襲擊的預定目標。

面對暴力浪潮，克里斯特森在一場電視講話中表示：「瑞典以前從未見過這樣的事情，歐洲沒有其他國家見過這樣的事情。」去年瑞典有60多人死於槍擊事件，創下歷來的最高的數字，預計今年的數字與此相同，甚至更糟。瑞典媒體將最近的暴力事件激增，歸咎於一個名為「狐步（Foxtrot）」的幫派內部敵對派系之間的鬥爭。