奔朝美兵接受檢查　將參加重投社會計劃

北韓驅逐美國陸軍二等兵特拉維斯‧金出境，他周四（28日）返抵美國。美國軍方確認特拉維斯‧金將接受身體檢查，評估情緒和心理健康狀況。五角大樓發言人辛格（Sabrina Singh）稱，無法為醫療評估設定時間表，但特拉維斯‧金近期將參加重投社會計劃。

陸軍發言人杜比（Bryce Dubee）確認，23歲的特拉維斯‧金身處位於德州的美國布魯克軍事醫療中心，陸軍目前重點確保其福祉和私隱。預計特拉維斯‧金將在該中心接受嚴格檢查，考慮到私隱，美國軍方可能不會公開檢查結果。目前尚不清楚特拉維斯‧金是否面臨美軍紀律處分，儘管他服役期間擅自越境進入北韓，但美軍至今未稱他為逃兵。

特拉維斯‧金2021年1月入伍，派駐南韓期間承認攻擊和破壞公共財產，在當地遭軍事拘留至今年7月。同月18日，他等待送返美國時離開機場，跟隨旅行團到南北韓邊境，再越過三八線赴朝，遭北韓關押兩個多月，期間所受遭遇不明。特拉維斯‧金赴朝動機未明，朝中社指他對不平等美國社會感到失望。經瑞典政府協助，特拉維斯‧金日前獲帶至中國。

首爾北韓大學院大學校教授楊武仁（Yang Moo Jin）分析，北韓可能認為特拉維斯‧金具犯罪背景，不適用於宣傳目的。同時，北韓或選擇利用這個機會，顯示自己是正常國家，不再出於政治、外交目的利用被拘留者。