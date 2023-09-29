東帝汶稱無與華討論軍事合作　不會成安全隱憂

東帝汶總理古斯芒上周訪華，與中國建立全面戰略夥伴關係，外界憂慮兩國升級關係的同時，會討論軍事合作。東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos-Horta）周五（29日）指，沒有與中國討論軍事合作，東帝汶不會成為南太平洋地區的安全隱憂，澳洲和印尼可以放心。

奧爾塔接受英媒訪問時表示，東帝汶與中國的全面戰略夥伴關係框架包括農業和基建合作，東帝汶亦可向中國借貸，未來或會向中方借款，但不會接受不可控、不可持續的高息貸款。他強調，東帝汶從未與中國討論軍事合作，中方亦從無提到此事，東帝汶目標是2025年加入東盟，不會引入讓東盟成員國認為是破壞組織政策中立或和平穩定的外國因素，印尼、澳洲、新加坡和馬來西亞等鄰國可以安心，他形容

奧爾塔續指，澳洲一直是東帝汶最好的朋友，兩國有廣泛安全合作，澳洲是東帝汶最大援助國，提供軍事和警務顧問、巡邏艇，「到目前為止，只有澳洲有這種情況」。他說，中國的支持主要集中在基礎建設領域，包括政府大樓、金融、農業和衞生。一個由中國企業組成的大型代表團周四（28日）抵達東帝汶首都帝力，繼續討論石油和天然氣項目的潛在投資。而東帝汶的主要重點是與澳洲伍德賽德能源公司敲定合資協議，共同開發Greater Sunrise天然氣計劃。奧爾塔還指，糧食安全仍然是東帝汶的一個主要問題，需要投資灌溉設施和道路建設，向農民提供財政激勵，以「養活人民」，澳洲作為世界上農業最發達的國家之一，應與歐美國家向聯合國國際農業發展基金提供資金和技術，以應對氣候變遷對全球小農戶帶來的農業挑戰。