托卡耶夫承諾遵守對俄制裁　準備好向德增加石油供應

被視為俄羅斯「後花園」的中亞地區，在俄烏戰事開打後出現疏遠莫斯科的迹象。哈薩克斯坦總統托卡耶夫周四（28日）訪問德國柏林時表明，哈薩克會遵守對俄羅斯的制裁，不會協助俄方規避制裁。他還指，哈薩克準備好增加對德國的石油供應。

托卡耶夫與德國總理紹爾茨會晤後指，哈薩克已清楚表明會跟從對俄制裁，並與相關機構保持聯絡履行制裁令，德國不應憂慮哈薩克做出任何旨在規避制裁的可能行動。托卡耶夫稱，哈薩克今年經俄羅斯友誼輸油管道向德國輸送了50萬噸石油，應德國朋友的要求，哈薩克準備好增加石油供應，並使之長期化。紹爾茨則指，哈薩克是德國擴大進口石油渠道的重要夥伴，讓德國獨立於俄羅斯能源供應，哈薩克亦是德國在塑造能源轉型的關鍵原材料方面的合作夥伴，雙方同意必須更快地擴大必要的運輸路線。

對於俄烏戰事，托卡耶夫強調哈薩克持續呼籲俄烏談判以結束戰爭，現在是時候停止互相指摘，改為採取理性外交、明智外交。他又指，哈薩克與俄羅斯的邊界已經確定，所以不擔心莫斯科對哈薩克提出任何領土主張。

另外，吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦領導人與托卡耶夫，周五將與紹爾茨舉行聯合會談，這是中亞五國領導人首次共同與歐洲國家的領袖會面。