多地現大量臭蟲　法政府制定計劃遏滋生

自入夏以來，法國多地的戲院、學校、高鐵和醫院等地都出現大量臭蟲。為了避免臭蟲持續泛濫，法國政府最近宣布，正在發起一項協同計劃，遏制臭蟲滋生。

法國交通部長博納指他將在下周召集公共交通運營商的代表，向他們通報應對措施以及如何為保護旅客做更多工作，以安撫和保護市民。巴黎市政廳日前敦促馬克龍政府幫助解決臭蟲問題，包括成立一個專門的工作組。

據了解，臭蟲在20世紀50年代時，已基本從人們的日常生活中消失，但在近幾十年來，由於人口密度提高、公共交通增多，臭蟲再次死灰復燃。在過去幾年，10%的法國家庭都遇過臭蟲問題，通常需要花費數百新元進行蟲害防治，且須重覆進行消殺作業。

臭蟲的體積很小，易藏在衣服和行李中，通常會在夜間吸食人血。儘管它們並不危險，也不會傳播疾病，但會給人們造成嚴重困擾，例如睡眠障礙等。人們被臭蟲叮咬後，皮膚上會留下紅色痕迹、水泡和大面積皮疹，也可能出現強烈瘙癢或過敏等反應。

法國國家衞生機構建議人們在旅行時檢查酒店的床鋪，並審慎將二手家具或二手床墊帶入家中。一旦在家中發現臭蟲，則必須迅速處理臭蟲出沒的區域。