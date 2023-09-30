時隔130多年　南澳農民發現瀕危斑尾袋鼬　

為防止家養雞隻被捕食，澳洲南澳省東南海岸海灘港地區一名農夫早前設置陷阱，不料逮到一隻在當地已被認為滅絕的斑尾袋鼬。該物種是澳洲大陸上體形最大的肉食性有袋動物，在全球範圍處於瀕危狀態，對上一次出現在南澳省是在130多年前。

談及發現經歷時，農民蔡寶齡（Pao Ling Tsai，音譯）直呼不可思議，他原本以為自己會抓到一隻野貓或狐狸，但當他看到上述生物時，一開始都不知道牠是甚麼物種。該隻袋鼬其後被送往南澳省國家公園和野生動物管理局（NPWS），並交由獸醫治療，至周四（28日）被放生。

查爾斯達爾文大學大學教授沃納斯基（John Woinarski）表示，雖然斑尾袋鼬曾經遍布整個澳洲大陸，但因為牠們會偷吃雞隻，經常被人類殺害，令人高興的是，人們現在已經不再對本土野生動物進行無情迫害和輕率捕殺，這一發現或意味一小部分斑尾袋鼬種群在未被報告的情況下幸存下來，沒有人意識到牠們的存在。

為確定農場或海灘港地區是否有更多斑尾袋鼬，石灰石海岸地區護林員羅斯安德森（Ross Anderson）透露，NPWS已設置了更多陷阱，下一步將安裝一些夜視閉路電視。他同時呼籲當地人不要嘗試誘捕斑尾袋鼬，避免對牠們造成傷害。