【東方日報世界視線】法國撤出尼日爾　殖民主義到盡頭

法國總統馬克龍於9月24日宣布，法國正召回駐尼日爾大使和所有駐尼日爾使館的工作人員，但這與尼日爾軍政府所說是「驅逐」的說法有很大出入。法國大使於9月27日已動身回法，不少尼日爾人民聚集在首都尼亞美慶祝。

馬克龍表示，法國亦會撤回在尼日爾的1,500名駐軍，因為他認為尼日爾軍事政變成立的新政府，已經無意與法國合作打擊這地區的恐怖主義組織。他更擔心法軍若不撤走，有可能成為軍事政變後軍政府的人質，會更不妙。法軍撤走尼日爾駐軍需時數星期甚至數月，直至今年底才能完成，而目前尼日爾已對法國飛機在其領空飛行實施禁令。同樣受影響的是德國在尼日爾訓練尼軍的百多名駐軍，德國防長亦聲言會緊隨法國，也要面對撤軍的問題。隨着在馬里、布基納法索及尼日爾撤軍，法國如今在乍得的1,000名駐軍亦面臨同樣問題。

今次法國撤軍，也會連帶法國與該地區漸漸斷絕外交關係，更會影響法國經濟和以鈾、黃金為主的礦務運作。其實，這是法國半世紀以來，以文化及經濟援助為藉口，推行的新殖民主義剝削政策，終於走到了盡頭，如今法國要喪失體面，被迫全面撤退。

西方政府當前關切的是，法國留下的政治及經濟真空會由甚麼國家的勢力來填補。歐洲政治分析家認為，俄羅斯會很大程度上介入，因為不單止俄國可提供這地區如今極需要的糧食，瓦格納僱傭兵集團亦已具備一定的地區勢力，大有機會獲邀進入尼日爾。當然，面對瓦格納進駐的挑戰，尼日爾的美國無人機軍事基地及其1,100名駐軍，也有可能要面對被迫離開的威脅。

目前，尼日爾軍政府計劃對法國實施的最重要經濟政策，是把鈾的價格由每公斤40歐元，提升至200歐元。尼日爾目前生產全球4%的鈾，它過去的廉價供應對歐盟成員國非常重要。如今連新加入開採尼日爾鈾礦的國家如中國、加拿大及南韓，每公斤都要付145歐元。尼國軍政府這項加價策略，不單止影響全球鈾資源的定價，更大的影響，是非洲國家將更加保護自己的珍貴自然資源，不再容許過去殖民主義宗主國一直以來的壟斷及剝削。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻