動物園為旅美大熊貓辦告別派對　吸引遊客參加

美國華盛頓國家動物園當地時間上周六（9月30日）為3隻旅美大熊貓舉辦了多場告別派對熊貓主題活動，吸引眾多美國遊客參加。

旅美大熊貓添添、美香和牠們的幼崽小奇跡都將於今年年底返回中國。園方從上月23日至10月1日為大熊貓舉行告別派對系列活動。上周六的熊貓館人山人海，看熊貓的隊伍一直排到館外幾十米。當天的活動包括熊貓圖片展、放映《功夫熊貓》電影、熊貓繪畫以及由中國駐美國大使館協辦的中國文化展示活動，包括體驗中國書法、臉譜、漢服等。

參與活動的斯米蘭指，她覺得書法和試穿漢服等活動都非常有趣，她很興奮能在大熊貓離開前再來看一次，說︰「大熊貓太可愛了，看牠們玩耍和吃竹子讓人感到愉悅。」

身穿熊貓襯衫的伊麗莎白表示，她從2013年寶寶出生時開始關注大熊貓，對華盛頓動物園的大熊貓有很深的感情。伊麗莎白指，她相信大熊貓返回中國後會得到很好照顧，但仍然感到非常不捨。她還表示，期待未來華盛頓動物園能迎來新的大熊貓，也期待能去中國旅行，去看望那些在華盛頓生活過的大熊貓。

美香和添添2000年12月從中國去到華盛頓動物園，小奇跡則在2020年8月出生於華盛頓動物園。