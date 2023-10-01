民主黨議員拉響消防警報　麥卡錫暗指如同國會暴動

美國眾議院上周六（9月30日）中午審議避免華府停擺的臨時開支法案時，民主黨籍眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）拉響消防警報，導致該院一度疏散，國會警察確認無威脅後議員們才返回議事廳。鮑曼聲稱是無心之失，眾議院議長麥卡錫形容鮑曼的行為如同2021年1月6日衝擊國會的暴動者，極加共和黨議員格里尼則要求司法部以起訴國會暴動涉案人士的法律，控告鮑曼。

閉路電視畫面可見，鮑曼於中午12時05分在國會山莊東南面的坎農眾議院辦公大樓2樓拉響消防警報，警報經一條地道連接整個國會山莊，警方疏散坎農辦公大樓，經搜查相信無威脅，約1小時後重開大樓，正調查事件。閉路電視拍到身穿西裝的鮑曼拉響警報，他解釋自己是無心，他急於投票，試圖經一道平時是打開的門前往議事廳，但因當日是周末所以該門關上，他以為拉動手掣可以開門，並非想阻止法案審議。

麥卡錫暗示事件可比國會暴動，他說：「我們見過在國會山莊做錯事的人的下場，看看鮑曼受到怎樣的對待會很有趣。」他又指，事件不應該沒有懲罰，將與民主黨領袖討論此事。共和黨控制的眾議員行政委員會已宣布會調查事件，有共和黨議員揚言提案驅逐鮑曼出眾議院。