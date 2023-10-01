英軍擬赴烏提供軍事訓練　軍火商設廠生產裝備

英國防相夏博思表示，英國希望派員到烏克蘭訓練該國士兵，並鼓勵英國國防企業到烏克蘭設廠，同時讓英國皇家海軍採取更積極角色，協助烏克蘭保護在黑海航行的船隻。

英媒上周六（9月30日）刊登夏博思的專訪，他指上周五（9月29日）到索爾茲伯里平原視察時與英國陸軍總參謀長桑德斯及其他英軍高層對話，討論了讓軍事訓練更接近烏克蘭，甚至進入烏克蘭，特別是烏克蘭西部，他認為這是把更多東西帶入烏克蘭的機會。他又指，進入烏克蘭的將不只是培訓，希望英國航空航天系統公司（BAE Systems）等防務公司也能繼續推進在烏建立軍工廠的計劃。此外，夏博思指出英國是海軍國家，可以協助烏軍保護航經黑海的船隻，不能默認國際航運是禁止進入黑海，他已與烏克蘭總統澤連斯基商討此事。

俄羅斯2022年2月攻打烏克蘭以來，已有逾2萬名烏軍在英國接受訓練，部分人在索爾茲伯里平原進行戰鬥訓練。考慮到直接捲入俄烏戰事的風險，北約成員國一直避免在烏克蘭舉行正式訓練項目，今次英國決定派人到烏克蘭境內提供軍事訓練和設廠，意味英國的援烏行動升級。