麥卡錫求助民主黨　極端保守共和黨人擬逼宮

美國眾議院議長麥卡錫被指爭取民主黨支持來通過臨時開支法案，部分共和黨極端保守派議員上周六（9月30日）表明會考慮向麥卡錫逼宮，提案罷免他的議長職務。麥卡錫亦放狠話，讓黨友放馬過來。美媒指，部分親麥卡錫的共和黨議員，已開始尋求溫和民主黨人支持麥卡錫。

反對麥卡錫的極端保守派共和黨眾議員指，支持法案的民主黨眾議員數量甚至比共和黨人多，批評麥卡錫為華盛頓的「統一黨」取得勝利，法案是進一步推動總統拜登、前眾議院議長佩洛西、參議院多數黨領袖舒默等民主黨人的政策，繼續破壞美國，政府支出水平令美國破產。

眾議院共和黨自由黨團主席比格斯（Andy Biggs）直言：「麥卡錫應否留任議長？」自由黨團成員羅森代爾（Matt Rosendale）亦指，麥卡錫作為共和黨領袖，卻爭取到更多民主黨人的支持，這將會有嚴重後果，黨團在表決法案後會開始討論罷免麥卡錫。上周曾放話要向麥卡錫逼宮的共和黨人蓋特茲（Matt Gaetz）暫未表態是否有意推動罷免案，僅指正與同僚商討。

麥卡錫直言：「你知道嗎？如果我必須冒失去工作的風險來捍衞美國公眾，我會這麼做。」他的一名顧問透露，麥卡錫相信部分極端保守派共和黨人無論如何都會向他逼宮，所以決定表決可爭取到民主黨人支持的臨時開支法案，並深明這樣做會危及他的議長地位。