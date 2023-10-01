學者發現太宰治導師信件　揭《人間失格》創作動機

日本已故作家太宰治生前曾寫下多部作品，其中尤以1948年發表的半自傳體小說《人間失格》廣為人知。位於東京都日野市的實踐女子大學研究團隊近日意外發現一批由太宰治文學啟蒙恩師井伏鱒二所寫的信件，信中揭示了《人間失格》的創作動機，獲專家認定為珍貴史料，上周六（9月30日）起至11月26日在橫濱神奈川近代文學博物館中展出。

太宰治生前患有盲腸炎，為了止痛，他在治療中使用大量鎮痛劑，造成藥物依賴成癮。在井伏鱒二的建議下，他入住精神病院治療，但其後便對住院生活極度不滿。今次發現的信件中，井伏鱒二向其導師佐藤春夫詳細描述太宰治當年入住精神病院的生活，其中一份寫於1936年，提到例如「太宰治對被騙入院感到憤慨」，「妻子被太宰治拒之門外」等。

研究人員認為，由於上述住院經歷，加上當時第3次未能獲得芥川文學獎，太宰治逐漸強化了對身邊人的不信任感，成為了他創作《人間失格》的動機。東京大學副教授河野龍也形容今次發現非常有趣，太宰治將身邊人善意的關心曲解為欺騙，證實太宰治有受害者心態的人格特質。