【東方日報世界視線】美霸圖建輸氣管　尼軍政府陷疑難

以法、德為首的歐盟成員國，一開始就和軍事政變的尼日爾軍政府誓不兩立，大加譴責，因而遭中、西非各國政府排斥和驅逐。然而，面對尼日爾軍事政變，美國至今仍表現低調，除了停止美國對尼日爾的緊急人道援助，美國政府並無公開譴責軍事政變。

不過，仔細觀察下，美國其實是另有所圖。首先是拜登政府重視這無人機基地在該區的重要偵察及打擊回教極端恐怖主義作用，亦相信可進一步和尼日爾軍政府商討建立新的合作關係。原來，美國的雪佛龍等能源集團，計劃用130億美元建造4,128公里長的橫跨撒哈拉天然氣管道（Trans-Saharan Gas Pipeline）供氣歐洲，以代替被炸的北溪1號及2號天然氣管道，2030年或之前完成，就可年輸氣300億立方米往歐洲。

該天然氣管道始於尼日利亞海岸油氣區，經尼日爾及阿爾及利亞沿途的龐大氣區，再分3條支線，一條由摩洛哥及阿爾及利亞往西班牙，另一條穿過塞浦路斯往北意大利，第3條往南意大利，後兩條就為中歐供氣。

雖然有關計劃是2022年由尼日利亞國家石油公司、阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach）及安薩爾多能源公司（Ansaldo Energia）3方面議定，但由於雪佛龍、埃克森美孚、蜆殼及道達爾等均大賺特賺，結果很大機會是大家聯合出資發展。

美國如今要討好尼日爾軍政府，希望它會放行這項投資建設，也擔心尼國軍政府親俄，可能阻止這項計劃。不過，站在軍政府的立場，這項計劃是兩難。無疑建設計劃會引入投資及增加就業，但民間的壓力是尼日爾全國90%以上人民無天然氣供應，卻要為缺氣的歐洲解困，可以拿到甚麼好處？此外，這個在軍事政變前的協議，現軍政府根本沒有責任承擔，尤其是這裏假定原來的機構及雪佛龍等大油商都可獲得龐大利益，尼國軍政府也很難向人民交代。

這計劃最諷刺的是，美國被指強行炸毀北溪兩條管道，本身就是不尊重俄羅斯及德國根本利益的恐怖主義行為，然後集資在非洲建這條新管道再企圖牟取豐厚利潤，簡直是美霸在歐洲及非洲予取予求。最後，既然美國可炸毀北溪管道，誰能保證俄羅斯或反美的回教原教旨主義勢力，不會也破壞這條管道以報復？尼日爾軍政府能不擔心嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻