拜登稱繼續支持烏克蘭　促盡快商討援助法案

美國總統拜登上周六（9月30日）簽署獲國會通過的短期開支法案，惟內容不包括進一步援助烏克蘭。他周日（10月1日）強調，美國繼續支持烏克蘭，任何情況下都不容美國對烏克蘭的援助中斷。

有關法案為美國聯邦政府提供45日撥款，暫時避免停擺。拜登在白宮演說指：「我要向美國盟友們、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以依靠我們的支持。我們不會一走了之。」拜登指期望眾議院議長麥卡錫守承諾，繼續支援烏克蘭，確保援烏法案獲得通過。拜登呼籲國會停止玩把戲，盡快商討援助法案，支持烏克蘭。

烏克蘭外交部發言人尼科連科指：「烏克蘭政府現正與美國積極合作，以確保於未來45天內發生的美國新預算決定納入協助烏克蘭的新資金。」烏克蘭國防部長烏梅洛夫稍後表示，他已於華府作出上述決定之後與美國國防部長奧斯汀就進一步軍事援助進行商討，而奧斯汀就美國對烏克蘭的支持作出保證，烏克蘭士兵將會在戰場上繼續得到強有力後援。

自去年2月俄烏戰事爆發後，美國已向烏克蘭提供460億美元（約3,588億港元）軍事援助，有共和黨議員認為金額太多，又指烏克蘭並非美國的其中一個州。到訪烏克蘭的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，對美國的開支法案不包括援助烏克蘭感到驚訝，希望這個不是最終決定。