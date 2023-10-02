與統幕分工　防衞省統合司令部專責指揮自衞隊

日本防衞省將於2024年度設置統合司令部，統一指揮陸海空3個自衞隊。日本共同社周日（1日）報道，統合司令部將負責部隊運用，讓統合幕僚監部（統幕）專注輔佐防衞大臣。

統幕現時有兩個主要職責，分別是從軍事專業角度輔佐防衞大臣，以及根據防衞大臣命令運用自衞隊。統幕日後會把部隊運用職責，移交予統合司令部。與統幕一樣，統合司令部均設在東京市谷的防衞省內，由總務、情報、作戰、後方運用、指揮通信運用及法務6個部門構成。統合司令部成立之初約有240人，多半來自自衞隊，只有約50人來自統幕，僅佔總數約兩成。有防衞省武官不滿統合司令部內只有少數統幕人員，如果不能從自衞隊招來熟悉部隊運用人才，可能難以發揮作用。

統合司令部成立後，統幕仍保留運用部，因此內部有人指出業務重疊。統合幕僚長吉田圭秀稱，時任幕僚長折木良一在311大地震期間，把很多時間用於政治輔佐上，防衞省中一直有人反思統合幕僚長無法專注部隊運用的問題。日本去年發表安保3文件，提出創設統合司令部，應對台海可能爆發衝突。