極端保守共和黨人擬逼宮　麥卡錫揚言頂得住

美國眾議院議長麥卡錫為通過臨時開支法案而拉攏民主黨，引起共和黨極端保守派眾議員蓋特茲（Matt Gaetz）等人不滿，蓋特茲周日（1日）揚言本周會動議罷免麥卡錫的議長職位，麥卡錫揚言自己「頂得住」，讓對方即管動議，結束這一切然後開始治理。

蓋特茲表示眾議院的共和黨人需要在值得信賴的新領導層帶領下繼續前進，被問到有多少共和黨眾議員支持罷免麥卡錫時，他指有足夠的能力令麥卡錫就算保住議長職位，都只能「為民主黨服務」，麥卡錫在本周結束時仍能留任議長的唯一途徑是民主黨會否救他。麥卡錫指，打從他競選議長，蓋特茲就存心針對他，這不是新鮮事，比起做實事，蓋特茲更有興趣上電視受訪。麥卡錫又指自己頂得住，這是他和蓋特茨之間的問題。部分共和黨眾議員亦不認同蓋特茲的做法，認為他是出於自身和政治目的。

民主黨眾議員奧卡西奧-科迪斯表明若有人提案罷免麥卡錫，她會投贊成票，她指麥卡錫是弱勢議長，失去對共和黨黨團的控制。但她對談判保持開放態度，指出若麥卡錫需要民主黨支持，這將有相應代價。總統拜登拒絕評論民主黨會否幫麥卡錫保住議長一職，他稱自己不能投票，把事情留給參眾兩院領袖解決。