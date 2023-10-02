英軍工企業獲40億鎊合同　開發美英澳聯盟核潛艇

在美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）框架下，美國和英國將協助澳洲建立核動力潛艇艦隊。英國軍工企業英國航空航天系統（BAE Systems）周日（1日）宣布，取得價值39.5億英鎊（約378億港元）的合同，為AUKUS開發新一代核動力攻擊潛艇。

英國防相夏博思周日出席執政保守黨大會時表示，獵殺型的AUKUS潛艇可讓英國皇家海軍能夠維持海上戰略優勢，在世界變得更不可預測和危險下，與任何地方的新興海軍競爭。英國航空航天系統公司指，資金將涵蓋2028年之前的開發工作，讓公司能開始詳細設計階段，並處理長周期項目。公司行政總裁伍德本（Charles Woodburn）表示，資金加強了英國政府對潛艇企業的支持，使公司能夠成熟設計，並投資關鍵技能和基礎設施。

報道指，潛艇設計將基於取代目前英國機敏級潛艇的下一代攻擊潛艇，料第一艘「SSN-AUKUS」潛艇將於2030年代末交付，料成為英國航空航天系統向英國皇家海軍提供的最大型、威力最強和最先進的潛艇。

另外，合同也會為英國航空航天系統位於英格蘭西北部巴羅因弗內斯的基礎設施工程，創造5,000個就業崗位。