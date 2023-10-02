飄洋過海經歷低潮　考里科終獲殊榮

2023年諾貝爾醫學獎揭盅，其中68歲得主、美國匈牙利裔女生物化學家考里科（Katalin Kariko）早年由家鄉遠赴美國，期間一度經歷連串低潮，包括被降職、確診患上癌症及與家人被迫分離等，卻一直致力研究，最終成功間接拯救全球人類生命。

考里科1955年在匈牙利小鎮索爾諾克（Szolnok）出生，自上世紀70年代開始在國內從事研究信使核糖核酸（mRNA）研究。她1985年獲美國賓夕凡尼亞州坦普爾大學邀請，遂決定與丈夫及女兒一同離開匈牙利，不過只獲允許攜帶100美元（約780港元）現金離境，只能在賣掉汽車，把等值1,200美元（約9,360港元）藏在女兒熊公仔之內。

在早年訪問中，考里科提到自己抵達美國後不認識任何人，不久加入賓夕凡尼亞大學醫學院繼續研究，卻在上世紀90年代經歷降職、患癌及與丈夫分隔兩地等問題。惟她繼續與另一得獎者韋斯曼（Drew Weissman）合作研究mRNA，最終協助多間藥廠成功研發針對新冠病毒的新冠mRNA疫苗。

至於64歲的韋斯曼現為賓夕凡尼亞大學疫苗研究教授，因與考里科共用一部影印機而認識對方。兩人2021年曾共同奪得美國拉斯克獎，當時已被視為奪得諾貝爾醫學獎大熱人選。踏入2022年，他們亦成為台灣唐獎生技醫藥獎得主。