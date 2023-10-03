【東方日報世界視線】烏戰俄人外移　南高加索得利

烏克蘭戰爭對周邊國家反而有好處。烏克蘭人民外逃至歐洲國家，在一、二千萬人以上，部分是難民，亦有不少是該國的專業人才。去年戰爭開始，歐洲各國便競相搶奪烏克蘭的人才，他們的待遇、發展，與媒體報道的難民大不相同。

同時，為避戰爭與徵兵，俄羅斯也有一、二百萬人轉移國外，他們多是往土耳其、格魯吉亞、亞美尼亞、哈薩克斯坦和杜拜等地；與烏克蘭外移人口不同，他們是年輕、專業和來自中產富裕家庭，不像烏克蘭人在歐洲要當地政府救濟，而是把資金帶入這些國家。人才是IT產業為主，資金重於金融發展。以南高加索為例，因烏戰俄人入遷帶動經濟，2022年格魯吉亞、亞美尼亞和阿塞拜疆3國，平均增長率為罕見的7%，其中亞美尼亞更有12.6%的增長。俄羅斯資金流入格魯吉亞和亞美尼亞高達40億美元，相對於兩國約300萬的人口規模，這樣巨額資金在一年間集中流入，影響重大。

烏克蘭與俄羅斯人在這次戰爭中外流，近似上世紀90年代蘇聯解體的情況。正因俄籍猶太人大批從俄羅斯轉移至以色列，迅速地提升當地的科技發展，致近一、二十年以色列躍升為全球IPO之地。今次並不是猶太人外移，而是烏俄兩地不少科技、金融人才的外移，因此並不會集中於以色列。金融人才外移，主要是外國城市的金融業吸引，此所以土耳其的伊斯坦布爾、中東的杜拜形成新的俄羅斯資金集中地。若不是特區政府抗拒，香港應已成為俄國外流資金的另一個集中地。

亞美尼亞在蘇聯時期是蘇聯的硅谷，當地科研機構佔了蘇聯軍方四成的科研。以1.5%的蘇聯總人口，當年亞美尼亞便成就全蘇聯三分之一的IT產業、電子與工程的創新。獨立後亞美尼亞以原有科研基礎和海外龐大的僑胞關係（尤其是居於美國者），科研進一步集中於IT產業，面向國際市場。科研產業每年增長20%，加以政府政策配合，IPO數目居前蘇聯國家前列，且與格魯吉亞形成國際化的資訊產業連接。

今次俄羅斯數達三、四十萬的人口轉移，資訊產業人才上十萬計，對格魯吉亞與亞美尼亞的IT產業帶來更大的推動。即使與阿塞拜疆爭戰，但迅即放棄戰爭，使國內發展不受打擊，正可利用俄羅斯人才與原有基礎結合，更進一步發展。這兩國今天的發展，有類90年代猶太人移居以色列。

研究所所長 陳文鴻