特朗普出席民事欺詐審訊　斥是政治迫害和騙局

美國前總統特朗普於當地時間周一（2日）在紐約曼哈頓法庭，出席針對他本人和家族、集團的民事欺詐指控的審訊。

特朗普在開庭前向傳媒發表講話，指這宗民事訴訟是有史以來最大政治迫害的延續，是詭計和騙局，企圖破壞他的競選活動，又聲稱自己建立了一間偉大的公司，擁有世上部分最好的房地產資產，但現在就需要面對一個流氓法官。

特朗普被指控包括報大特朗普大樓頂層公寓近實際面積的3倍，及報大海湖莊園價值為合理估值的10倍以上，有關做法讓特朗普一方獲得更好貸款利率，節省利息。檢方在庭上指出，特朗普向銀行和保險公司申報的財務狀況嚴重不準確，多年持續欺騙。特朗普一方反駁，特朗普和集團的財務完全合法，不存在詐騙意圖和違法行為。

紐約州總檢察長詹姆斯在2019年3月開始調查特朗普，並在去年9月提出起訴，指控特朗普在資產價值方面存在欺詐行為，尋求至少2.5億美元（約19.5億港元）罰款，並禁止特朗普在紐約經營企業或擁有房地產。若果罪成，特朗普可能被放棄他在紐約的資產，包括特朗普大樓、華爾街辦公大樓及高爾夫球場等。審訊預計要持續至12月初。