傳厭惡麥卡錫多年　蓋特茲稱罷免不涉個人恩怨

美國眾議員蓋特茲周一（2日）動議罷免議長麥卡錫，美媒指蓋特茲對麥卡錫存在強烈的個人厭惡，多年來是華盛頓政界的公開秘密，但厭惡源頭無人清楚。蓋特茲曾強調罷免非私人恩怨，指摘麥卡錫利用說客左右政治決策，而他對此深惡痛絕。

知情人士透露，最近一次激化蓋特茲對麥卡錫厭惡的事件是2021年初，有國會議員被揭牽涉一宗未成年人性犯罪調查。蓋特茲本人未受指控，但與他關係友好的黨友格林伯格（Joel Greenberg）罪成被判入獄11年。調查期間，麥卡錫未剝奪蓋特茲任何委員會職位，惟蓋特茲不滿麥卡錫無提供有力辯護，對缺乏支持感憤怒。

今年年初，麥卡錫獲提名出任眾議院議長，蓋特茲等20名黨友拒絕支持。其中在議長選舉的第14輪投票時，麥卡錫只差1票就當選，蓋特茲刻意成為投票最後一人，並當面投下出席票，麥卡錫大步走到蓋特茲面前爭執。到第15輪投票，蓋特茲始終未投贊成票，麥卡錫獲其他議員支持才當選。

蓋特茲早前被問及是否對麥卡錫有個人怨恨，他批評麥卡錫是游說核心的桅杆，利用說客和特殊利益集團左右政治決策、政策決策和領導層決策。麥卡錫已在領導層14年，蓋特茲形容對方當自己是股份，賣給特殊利益集團和政治行動委員會，因此認為他不是合適的議長人選。