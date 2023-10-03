A＆F前CEO被指辦性交活動　疑姦男模避孕套留體內

英國傳媒周二（3日）刊登調查報道，聲稱美國時裝品牌Abercrombie&Fitch（A&F）的前行政總裁杰弗里斯（Mike Jeffries）與其同性伴侶史密夫（Matthew Smith），早年在全球多地組織性交活動，經中間人招攬男模特兒出席，對年輕成年男性進行性剝削。

報道訪問了12名曾於2009至2015年出席上述性交活動，其中8人指是經中間人雅各布森（James Jacobson）牽線，每次可收取500美元（約3,900港元）至1,000美元（約7,800港元），完事後會再有數千美元。前男模帕爾（Barrett Pall）控訴，他於2011年參加一場活動時，在杰弗里斯和史密夫注視下，另一名男子為他口交，之後有2名男子與杰弗里斯及史密夫性交，帕爾直指這次經歷讓他崩潰。

另一名男子亞歷克斯（Alex）則指，2011年杰弗里斯為他試鏡時，要求他口交，他照做，但感到很惡心，之後他受邀到摩洛哥馬拉喀什參加活動，杰弗里斯試圖向他索吻，他拒絕後到一間房間並睡着，醒來發現體內有一個避孕套。他相信當時飲用的香檳有問題，在睡覺期間被強姦了。

杰弗里斯和史密夫未回應事件，雅各布森則透過律師否認指控。杰弗里斯於2014年離任A&F行政總裁，公司稱對於杰弗里斯被指控的行為感到震驚與厭惡，他與A&F的僱傭關係已結束快10年，公司現時的領導團隊和董事會不了解他的不當性行為指控。