核污水排海重創漁民生計　東電今起接受賠償申請

日本東京電力公司周二（3日）開始接受因排放福島核污水而形象受損的漁民申請賠償，中國禁止進口日本水產品造成的影響波及全日本，估計涉額約100億日圓（約5.23億港元）。如果事態長期化，賠償金額可能會大幅增加。

根據日本財務省8月份的貿易統計數據，除了加工水產品，魚類水產品的對華出口同比下降75.7%，降至21.8億日圓（約1.14億港元），禁運的全面影響將從9月份開始顯現，受影響金額可能達到百億日圓。自8月底到9月底的一個月內，東電收到了來日本各地約200個有關賠償的查詢，包括扇貝和海參出口商、旅遊業，東電設立一個1,000組成的小組負責處理賠償問題。

日媒指，因庫存積壓造成倉庫緊張，加工商缺乏接收扇貝能力，北海道鄂霍次克海沿岸的扇貝漁獲量比以前減少約40%，並波及銷往日本市場的扇貝，而原本銷往中國的扇貝現在流入日本市場，導致供需失衡，有漁民抱怨生意正在蝕錢，又擔心11月開始的鮑魚冬季捕撈季，會與扇貝一樣情況。除了海產，中國遊客的回流也很緩慢，日本國家旅遊局數據顯示，8月訪日中國旅客人數僅為2019年同期的36%。