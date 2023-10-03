美新型核巡航導彈　去年9次飛行測試

美國正在全面更新核三位一體打擊力量，美國傳媒周一（2日）報道，五角大樓上月22日發表報告，空軍列為機密、配備核彈頭的新一代巡航導彈遠程防區外（LRSO）導彈，去年成功完成9次飛行測試，達到或超出全數6個關鍵性能參數及9個關鍵系統屬性；目標是2030年5月具備初步作戰能力，取代現役空射巡航導彈。

五角大樓在報告指出，遠程防區外導彈在去年的飛行測試示範多項能力，包括安全地與發射平台B52H戰略轟炸機分離、引擎運作、飛行控制作動。去年10月，這款巡航導彈更完成首次全系統整合測試，展示其設計、生產、導航的成熟度，包括安全與B52H戰略轟炸機分離、有效運用導彈飛行控制、啟動引擎並執行延伸距離行動。

遠程防區外導彈屬於美國空基核打擊力量一部分，將由現役B52H戰略轟炸機及正在研發的B21隱形戰略轟炸機使用。項目原定目標是生產1,087枚導彈，其中67枚用作測試。惟美國國防部在最新報告未有公開現時的計劃生產數量，空軍領袖過去曾經表示，未有計劃研發只配備常規彈頭的遠程防區外導彈，但沒有排除這個可能性。

美國空軍介紹，遠程防區外導彈屬於一款遠程、具有生存能力的防區外武器，可以對戰略目標投射致命性的核效應，支援空軍全球攻擊能力及戰略威懾的核心功能。