獲提名選眾議長　特朗普批黨友只顧內鬥

美國眾議院議長麥卡錫周二（3日）被罷免後，帶頭逼宮的極右共和黨眾議員蓋特茲透露曾與前總統特朗普對話，內容令他深信自己做了正確的事。不過，特朗普在Truth Social發文狠批共和黨人內訌，卻不對抗激烈左翼民主黨人，而特朗普的多名顧問都質疑蓋特茲的說法。

蓋特茲沒有交代與特朗普的對話詳情，僅指讓他有很大信心自己是正確。惟特朗普的發文似乎與蓋特茲所講的相反，特朗普質問：「為何共和黨人時常內鬥，為何他們不對抗正在摧毀美國的激進左翼民主黨人？」美媒向數名特朗普的顧問查詢蓋特茲所言是否屬實，他們都有保留，讓外界留意特朗普上述的發文。一名特朗普的盟友指出，蓋特茲的說法已把特朗普拉下水。

另一邊廂，由於議長席位空缺，眾議員需投選新人選接任，共和黨議員尼爾斯（Troy Nehls）宣布眾議院下周復會後，將提名特朗普競逐議長一職，他形容特朗普是他一生中見過最偉大的總統，特朗普的美國優先政策成就有目共睹，將令眾議院再次偉大。眾議院議長不一定由現屆國會議員出任，但過往都是由現任眾議員擔任。今年1月眾議院選新議長時，亦有人提名特朗普，蓋特茲當時曾投特朗普一票。