麥卡錫任眾議長僅269天　期間風波不斷

美國眾議院議長麥卡錫周二（3日）遭罷免，他的任期只有269天，是美國史上任期第三短的眾議長。以下是麥卡錫任內主要事件：

●2023年1月：麥卡錫競逐眾議院議長，向保守派共和黨黨友讓步，包括允許一名黨友動議罷免他、承諾不與民主黨參議院談判撥款法案等。他經歷15輪投票後於1月7日當選，被視為近代最弱勢議長。

●2023年4月5日：麥卡錫在加州晤會晤過境的台灣總統蔡英文，中國大陸解放軍宣布灰台海周邊海空進行戰備警巡。

●2023年5月：美國債務上限將屆滿，麥卡錫和總統拜登談判多天達成協議。眾議院共和黨自由黨團促麥卡錫開出更多要求，包括大幅削減政府開支，麥卡錫未予採納，債務上限法案獲通過。

●2023年9月12日：麥卡錫指示眾議院多個委員會彈劾調查拜登。

●2023年9月29日：美國聯邦政府未獲撥款面臨停擺，麥卡錫提撥款法案大幅削減政府開支，遭民主黨人和極端保守派黨友否決。

●2023年9月30日：麥卡錫改提較溫和的臨時撥款法案，不涉大幅削減開支，在獲民主黨支持下通過，自由黨團斥麥卡錫違背當選承諾，揚言罷免他。

●2023年10月2日：自由黨團成員蓋特茲動議罷免麥卡錫。

●2023年10月3日：眾議院表決通過罷免麥卡錫。