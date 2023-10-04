臨時眾議長下令　佩洛西周三前遷出國會辦公室

美國眾議院議長麥卡錫周二（3日）被罷免，他指早前曾與民主黨眾議員、前議長佩洛西對話，對方承諾支持他，惟佩洛西當日缺席表決。麥卡錫的盟友麥克亨利任臨時議長後所做第一件事，就是致函佩洛西，下令她周三（4日）前遷出國會辦公室。佩洛西則指，她身在加州處理已故民主黨參議員范斯坦的喪禮，目前未能拿走個人物品。

由共和黨控制的眾議院行政委員會向佩洛西辦公室發電郵指，佩洛西使用的「隱藏辦公室」（hideaway office）已被重新劃為議長辦公室所用，要求她在周三前清空辦公室。美媒拍得的照片可見，眾議院少數黨領袖杰弗里斯的職員周二晚為佩洛西處理辦公室物品。

佩洛西發聲明指，共和黨新的領導層有眾多重要決定要處理，麥克亨利卻首先下令她立即騰出國會辦公室，這嚴重背離傳統，她任議長時亦讓前議長哈斯特爾特使用較大的辦公室。她不介意辦公空間，但似乎共和黨很在意，現時他們解決了這個問題，希望他們能開始處理對美國人來說真正重要的事。

此前，佩洛西於周日（1日）曾指是否支持麥卡錫一事，眾議院民主黨人應跟隨杰弗里斯的決定。她又批評動議罷免的共和黨議員蓋特茲在眾議院沒有影響力，不要在他身上浪費時間，他只想上電視和在網上籌錢。