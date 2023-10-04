華駐英使領館提醒留學生　防範各類電訊詐騙

中國駐英國大使館周一（2日）表示，使領館近期接到多宗關於電訊詐騙的求助，其中以虛擬綁架和冒充國內公安部門反詐專線類型之詐騙為多。使領館鄭重提醒在英中國公民，特別是留學新生，提高對各類詐騙行為的防範意識。

公報指，國內公安部門的反電訊網絡詐騙專用號碼96110專門用於對群眾的預警勸阻和防範宣傳等工作，不會致電境外號碼，僅會在當事人遭遇電訊網絡詐騙時致電勸阻，絕不會告知當事人因涉嫌詐騙犯罪需接受調查，更不會要求當事人在線錄口供或轉帳彙款。

使領館稱目前詐騙方式層出不窮，包括但不局限於冒充公檢法、海關、使領館工作人員、快遞公司、房東等。詐騙內容涉及虛擬綁架、非法換彙、網絡交易等，具體介紹請參見使領館網站相關提醒。呼吁大家將有關提醒推送給身邊的友人。

使領館建議在英中國公民下載「國家反詐中心」小程序。該小程序有報案和來電預警功能，學習防詐知識，提高防範意識。如不幸上當受騙，應第一時間向英國警方和國內戶籍所在地公安機關報案，並盡快聯絡本人開戶行並要求採取止付、凍結等相應措施。