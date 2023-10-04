諾貝爾化學獎得主公布　美俄3名科學家共同奪得

諾貝爾化學獎得主周三（4日）公布，由美國籍科學家巴旺迪（Moungi Bawendi）、美國籍科學家布魯斯（Louise Brus）和俄羅斯籍科學家葉基莫夫（Alexei Ekimov）共同奪得，表彰3人發現和合成量子點。量子點是一種非常微小的納米粒子，目前應用範圍廣泛，包括從電視螢幕和LED燈中散射光線，也可引導外科醫生切除腫瘤組織。

據諾貝爾化學獎委員會介紹，元素的特性取決於其電子數量，當物質縮小到納米尺寸時就會產生量子現象，現象由物質大小決定。上世紀80年代初，葉基莫夫成功使用氯化銅納米顆粒，證明顆粒大小透過量子效應影響彩色玻璃顏色。數年後，布魯斯成為全球首位科學家證明，流體中自由漂浮的粒子，存在與大小相關量子效應。

量子點高品質是其應用必要條件。1993年，巴旺迪徹底改變量子點的化學生產方法，生產幾乎完美粒子。量子點目前使基於QLED技術的電腦顯示器和電視螢幕發光，也為一些LED燈光線增添細微差別，讓生物化學家和醫生以此繪製生物組織圖。研究人員認為，量子點未來可以為柔性電子元件、微型感測器、更薄的太陽能電池和加密量子通訊做出貢獻。