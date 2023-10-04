科學家用《世紀帝國》遊戲　模擬螞蟻戰爭

研究人員在遊戲中建立不同規模和形狀的軍隊和戰場。

因應螞蟻已成為國內最嚴重的入侵物種問題之一，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）和西澳洲大學的科學家突發奇想，通過一款電腦遊戲來模擬螞蟻戰爭，藉此幫助本地螞蟻尋找對抗入侵物種的辦法。

考慮到螞蟻戰爭在規模和死亡率方面與人類戰爭類似，科學家想到用電腦遊戲《世紀帝國》建立不同規模和形狀的軍隊和戰場，藉此揭示螞蟻戰爭的數學模型，最終發現遊戲中由強兵組成的小部隊在複雜地形的戰場上表現較好，而由弱兵組成的大部隊在簡單的開放戰場上表現較好。

如果將上述結果置於現實世界中，意味體形較大的本土螞蟻「肉蟻」可以通過長着灌木叢的叢林環境，戰勝體形較小的入侵螞蟻「阿根廷蟻」，證明澳洲需要在未來的城市化環境中，增加灌木叢或增加環境複雜性，使競爭平衡重新有利於本地螞蟻。

談及今次研究經歷時，研究人員林伯里（Samuel Lymbery）笑稱，雖然工作時玩電腦遊戲似乎很有趣，其實並非如此。他們需要一遍又一遍重新設置相同場景，並且不能對遊戲結果干預太多，這可能是玩電腦遊戲最無聊的方式。