巴黎巴士司機遇襲事件　去年激增近3成

法國傳媒周二（3日）報道，一項最新調查顯示，該國首都巴黎的去年（2022年）巴士司機遇襲事件的數量，比前年（2021年）激增29%。

這次研究是為擁有1.5萬名巴士司機的巴黎大眾運輸公司（RATP）進行。DH23研究所進行的研究顯示，2022年有891宗「司機報稱受到襲擊」的事件，在2021年則有690宗，2020年新冠疫情肆虐、人流下降期間，司機報稱的襲擊事件共有606宗，在2019有802宗。2022年與2019年相比，襲擊事件的宗數升幅為11%。

巴黎東面巴士站是去年錄得最多巴士司機遇襲事件的車站，共有122宗，與2021年相比增加了58%。東南郊區塞納河畔維提巴士站的同類襲擊事件最少，只有15宗，而且數字沒有大變動。

工會代表稱，對巴士司機身體襲擊行爲包括毆打和揮拳等，但很多司機遇到例如吐口水、辱駡和死亡威脅等都沒有作出投訴。工會指RATP多年來對有關問題沒有做太多應對工作，RATP管理層則强調旗下員工尤其巴士司機的安全，是公司的優先關注。

駐法國記者呂靜儀報道